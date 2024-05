Trasporto, mensa, prescuola e doposcuola. Le domande al via da oggi e fino al 2 agosto

Apriranno da oggi al 2 agosto, le iscrizioni ai servizi scolastici del Comune di Comacchio (mensa, trasporto, pre-scuola e dopo scuola) per l’anno scolastico 2024/2025. Come viene ricordato nella comunicazione, infatti, l’iscrizione alla scuola statale dell’obbligo non comporta l’iscrizione automatica ai servizi organizzati dal Comune. Per i servizi mensa, prescuola, doposcuola e trasporto scolastico, dunque, deve essere effettuata specifica iscrizione sul sito del Comune. Per poter effettuare l’iscrizione è necessario avere lo Spid, un indirizzo di posta elettronica ed avere a portata di mano: codice fiscale del bambino/a; codice fiscale del genitore e il documento d’identità del genitore. Per maggiori informazioni, è possibile consultare la sezione ‘Scuole e servizi educativi.