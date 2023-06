Ferrara, via libera al trasporto notturno per i giovani: quando e dove passa il discobus

Ferrara, 21 giugno 2023 – Via libera dalla giunta comunale al Discobus, dedicato soprattutto ai giovani (over 14), per i trasferimenti notturni, in sicurezza, a tariffa agevolata (5 euro andata e ritorno) da Ferrara al mare. Il servizio sarà attivo fino al 5 agosto, al sabato, per nove notti. È prevista una corsa di andata con partenza da Ferrara - e fermata a Ostellato (e, su richiesta, a Voghiera e Masi San Giacomo) - alle 22.30 e una di ritorno con partenza alle 4,30 da Lido di Spina. A bordo dei mezzi uno steward affianca l’autista.

La giunta – su proposta dell’assessore alla mobilità Nicola Lodi, d’intesa con l’assessore Micol Guerrini – ha approvato ieri lo schema di convenzione con il comune di Ostellato (Unione dei comuni Valli e Delizie) e l’Agenzia Mobilità e Impianti (Ami). “Partecipiamo convintamente, anche quest’anno, a un servizio che ha mostrato utilità ed efficacia, che – oltre a rappresentare uno strumento prezioso per i trasferimenti serali – tutela l’incolumità e la sicurezza dei giovani. Un servizio – sottolinea Lodi – che si unisce a Movida sicura, nell’ambito delle iniziative messe in campo per garantire a ragazze e ragazzi un divertimento che sia esente da rischi e tutelato”. In base all’accordo il Comune di Ferrara sostiene l’iniziativa con 8.550 euro a copertura delle spese, nell’ambito del trasporto pubblico ordinario.

Le fermate del discobus

I percorsi prevedono la partenza alle 22.30 da via San Giacomo, in prossimità dello scalo merci della stazione, quindi le fermate in via Bologna (all’altezza del civico 284, in corrispondenza del centro commerciale Il Castello), a Ostellato (in via Comacchio 89), a Lido Spina (in via Raffaello Sanzio 121).

Il tragitto di ritorno muove inizialmente proprio da quest’ultima fermata, alle 4,30 e procede nella direzione contraria: stazione di Ostellato, quindi, su richiesta, sono previste soste a Masi San Giacomo (via don Minzoni), e al giardino di Voghiera (presso via Europa, al civico 1). L’approdo a Ferrara è previsto in via Bologna 274 (centro commerciale Il Castello) e nel piazzale della stazione (presso il bar Fiorella): l’arrivo a questo capolinea è previsto per le 5.35. È utilizzato un bus di linea extraurbano con 49 posti a sedere. Non è consentito ai passeggeri rimanere in piedi durante il viaggio. Tra andata e ritorno i chilometri percorsi sono circa 140 a serata.

I biglietti

È possibile acquistare il biglietto online tramite l’app Roger, disponibile su Google Play e Apple Store, che prevede anche la prenotazione del o dei posti. Il biglietto è personale e non rimborsabile.