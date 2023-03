Trasporto per i fragili, ecco il piano "Servizio capillare e ‘su misura’"

Un servizio di trasporto sociale maggiormente rispondente alle esigenze manifestate dalla cittadinanza e che presenti, allo stesso tempo, una maggiore verificabilità da parte dell’amministrazione comunale, al fine di mantenere uno standard di qualità elevato rispetto alle richieste degli utenti. Si chiama ‘Ti Porto Io’ ed è il nuovo servizio che il Comune è in procinto di integrare nelle prestazioni di welfare erogate dall’assessorato alle Politiche sociali. Dopo il via libera della giunta alla delibera proposta dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, si avvierà nei prossimi giorni la procedura di gara che condurrà all’individuazione dell’operatore economico a cui sarà affidato il servizio a partire dal 4 aprile.

"La volontà – spiega Coletti – è migliorare e rendere sempre più prossimi, secondo quanto stabilito dalle linee sindacali di mandato, i servizi in favore dei concittadini più fragili o non autosufficienti, in condizioni di disabilità, che presentano difficoltà motorie, svantaggiati dall’assenza di una rete amicale e familiare, e dalla residenza in luoghi isolati. Con il servizio ‘Ti Porto Io’, i cittadini ferraresi più deboli avranno a disposizione un servizio capillare e risolutivo delle difficoltà di mobilità che limitano la vita sociale e lavorativa". Fra le novità figurano la quantificazione dell’utenza minima stimata su base annua cui l’accesso al servizio dovrà essere garantito; l’introduzione di una scala di priorità per la fruizione che renda trasparente e verificabile la modalità di soddisfazione delle richieste dell’utenza; la digitalizzazione del servizio, mediante la creazione di una pagina web da parte dell’aggiudicatario contenente tutte le informazioni e i recapiti; l’utilizzo di mezzi poco inquinanti; l’introduzione di reportistica a favore del Comune.