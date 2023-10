Trasporto persone fragili, in arrivo 1.500 euro: "Gesto di grande cuore"

BONDENO

Millecinquecento euro in favore dell’associazione Insieme è più facile odv che tra i vari servizi si occupa del trasporto delle persone fragili nelle strutture sanitarie. E’ un dono dello stand musicale di viale della Repubblica durante la fiera, da parte di asd Futsal Ponte Rodoni, Pro Loco Bondeno, La Nuova Casina e l’Associazione Turistica Santabianchese. "Un gesto di grande cuore da parte del nostro folto mondo associazionistico – sottolinea il sindaco Simone Saletti –. Ringrazio tutti i volontari che nei giorni della Fiera hanno allietato il numeroso pubblico proponendo squisite pietanze e imperdibili serate di intrattenimento. Un ringraziamento anche a Insieme è più facile, alla referente Giulia Breveglieri e ai volontari, per il costante e quotidiano servizio svolto in favore della comunità".

L’associazione, Insieme è più facile Odv, effettua all’incirca venticinque trasporti a settimana per le persone che hanno bisogno di spostarsi dalla propria abitazione alle strutture sociosanitarie del territorio o in altri luoghi di prima necessità. Nel giro di un anno, i volontari portano a termine all’incirca 1100 viaggi, percorrendo oltre 60mila chilometri, aiutando gratuitamente chiunque telefoni per chiedere il loro supporto.