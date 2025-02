Trasporto pubblico, tre bandi di concorso. Info sul sito del Comune

Il Comune di Comacchio ha pubblicato tre bandi di concorso pubblico per soli titoli. Il primo per l’assegnazione di nove autorizzazioni per l’esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto, tramite noleggio con conducente effettuato con autovettura. Il secondo, per l’assegnazione di quattro autorizzazioni, per l’esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto, tramite noleggio con conducente effettuato mediante natante. Il terzo, infine, per l’assegnazione di due licenze, per l’esercizio del servizio pubblico non di linea di trasporto, tramite Taxi effettuato con autovettura. Per termini, modalità e documentazione da presentare, consultare il sito internet dell’ente: www.comune.comacchio.fe.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso, in corrispondenza della specifica selezione.