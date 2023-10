"Trasporto scolastico, le famiglie erano avvisate. Col nuovo appalto difficoltà iniziali fisiologiche"

"L’amministrazione comunale è assolutamente consapevole dell’essenzialità del trasporto scolastico per le famiglie del territorio che vivono nelle frazioni o fuori dal centro abitato di Copparo. Nel porre un’adeguata cura a questo servizio, ne ha sempre monitorato l’andamento ed è intervenuta nelle situazioni di complessità rilevate". Così esordisce il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni (nella foto), nel replicare alle consigliere del Pd Martina Berneschi, Clara Tumiati e Anna Celati che, recentemente, avevano denunciato criticità in merito al servizio di trasporto scolastico comunale. "L’apertura dell’anno scolastico – spiegano dal Comune – ha coinciso con l’avvio del nuovo appalto 2023-2026 del trasporto scolastico: è dunque fisiologica, come lo è stata in passato, una iniziale difficoltà nell’ambito dell’avvicendamento tra ditte. Tanto più se si considera il completo cambio di personale derivato dal mancato ricorso degli autisti storici alla cosiddetta ‘clausola sociale’, con il passaggio dal precedente all’attuale impresa. I nuovi autisti hanno dovuto studiare i percorsi, le fermate e le abitudini dell’utenza locale". Di questa condizione, il Comune riferisce che gli utenti erano stati informati al momento del ritiro del tesserino e che "l’ufficio Scuola ha seguito e monitorato le prime settimane di servizio, effettuando anche sopralluoghi sui mezzi, verificando i tempi di percorrenza e i percorsi. Si è inoltre premurato di informare le famiglie delle variazioni una volta apprese, in attesa che la ditta provveda all’implementazione del sistema informativo, che sarà attivo dal 1° novembre". In merito alla linea di Coccanile, viene spiegato che i disservizi sono imputabili alla reiterata improvvisa assenza dell’autista, che la ditta sta sostituendo.