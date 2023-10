"Trasporto scolastico nel caos. Ritardi e studenti lasciati a piedi"

Disservizi per gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale a Copparo, vengono segnalati dalle consigliere del Pd Martina Berneschi, Anna Celati e Clara Tumiati, che chiedono rimedi all’amministrazione comunale. "Tantissimi genitori – riportano le tre consigliere – ci hanno segnalato disagi inaccettabili: linee che non partono, ritardi, assenza di comunicazioni, studenti lasciati a piedi, tempi di percorrenza anche di 1 ora e 10 minuti per Copparo-Coccanile: la partenza dell’anno scolastico è stato disastro. Il Comune sembra inerme, e pare che nessuno stia prendendo in mano seriamente la situazione. Occorre agire per far cessare i disservizi".

E, a sostegno di quanto sostenuto, portano un esempio: "La linea di Coccanile non ha realizzato il servizio di scuolabus nelle mattinate del 2, 16, 23 e 24 ottobre. Ci sono bambini che a causa di ciò hanno perso quattro giorni interi di lezioni. Al ritorno, i bambini che hanno potuto recarsi in classe sono stati fatti salire su uno scuolabus deputato a un altro percorso; pertanto sono arrivati a casa con ritardi dai 30 ai 50 minuti: il tutto, soprattutto nelle prime occasioni, senza alcun avviso alle famiglie: non riusciamo nemmeno ad immaginare l’angoscia di questi poveri genitori, sappiamo che sono andati a cercare i propri figli sulla strada, pensando avesse avuto un incidente il mezzo, perché nessuno, né l’autista né tantomeno il comune, rispondeva alle loro telefonate".

Altro episodio riportato risale a lunedì scorso: "All’uscita dalla scuola media nessuno ha comunicato ai ragazzi di una linea di salire su un percorso differente a seguito di una variazione. Sono stati lasciati così letteralmente a piedi, fuori da scuola, ad aspettare uno scuolabus mai arrivato". Secondo Berneschi, Celati e Tumiati, la situazione è imputabile alle scelte della giunta Pagnoni: "Ciò che sta accadendo oggi è la diretta conseguenza di scelte scellerate come quella di dismettere, pardon, lasciare arrugginire gli scuolabus vicino al comune per realizzare un servizio totalmente in appalto ben più costoso del passato", e chiedono che "il Comune intervenga e ripari ai propri errori, senza scaricarne l’onere sulle famiglie".

Valerio Franzoni