Trasporto sociale, in un anno Anteas ha effettuato 2mila viaggi

Si rinnovato anche quest’anno, l’ormai tradizionale appuntamento di presentazione del bilancio annuale di Anteas Copparo da parte del coordinatore locale Saverio Menna al sindaco Fabrizio Pagnoni. Impressionanti i numeri del 2024, immagine dell’importante attività che l’associazione svolge per il territorio copparese. Il servizio di trasporto sociale, in convenzione con Assp, in sinergia con Ail ed effettuato su richiesta dei cittadini, è stato condotto con un parco di sei mezzi, quattro autovetture, di cui tre attrezzate con carrozzine richiudibili, e due Doblò con sollevatore e sedia a rotelle. Nel corso dell’anno passato sono stati percorsi 133.299 chilometri e sono stati effettuati 1.952 viaggi. Il servizio è svolto su un vasto territorio, che comprende tutto il copparese, con richieste anche dai paesi limitrofi e non soltanto. Anteas è particolarmente apprezzata anche per l’ambulatorio sociale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, al Centro Sociale "Parco Verde". Le prestazioni sono eseguite da un gruppo di infermieri volontari professionali in pensione che offrono la loro opera, in maniera completamente gratuita, in convenzione con l’Ausl. Sono state eseguite 519 iniezioni intramuscolari, 222 prove della pressione arteriosa e 184 prove della glicemia. Sono state 806 le presenze registrate. "Non possono che ringraziare di cuore il gruppo autisti e infermieri: senza tutti loro non si sarebbero potuti registrare questi numeri – ha rimarcato Saverio Menna -. Un ringraziamento esteso anche a tutte le loro famiglie e ai tanti che ci sostengono". Il sindaco Fabrizio Pagnoni ha sottolineato il servizio di straordinaria importanza svolto dai volontari Anteas per la comunità: "Il loro impegno quotidiano non è solo un atto di dedizione, ma un vero e proprio gesto di solidarietà".