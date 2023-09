Trasporto, sono 14le linee in funzione. Salgono a bordogià trecento alunni

Sono 14 le linee del trasporto scolastico predisposte anche dal Comune a servizio degli alunni delle primarie e secondarie di primo grado. A prevederlo è il piano annuale del trasporto casa, scuola, casa per l’anno 20232024 approvato ieri dalla giunta su proposta dell’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak. "Il piano – spiega Kusiak – è stato elaborato tenendo conto delle richieste presentate dalle famiglie al momento dell’iscrizione e sulla base degli orari dei plessi. Al momento gli iscritti al servizio per l’anno che sta per iniziare sono già 300, ma ci aspettiamo che nelle prossime settimane il numero cresca, grazie alle riaperture delle iscrizioni che abbiamo già programmato per agevolare le famiglie nelle richieste anche nel corso dell’anno scolastico. Ricordo che è confermato il progetto comunale che prevede la riduzione del 100% della quota variabile della retta del servizio di trasporto scolastico per gli alunni di tutte le scuole primarie delle frazioni di Ferrara. Un sostegno concreto – continua l’assessore – che sgrava le famiglie dalle spese sostenute per raggiungere gli istituti più vicini alle proprie abitazioni e che ha anche l’obiettivo di tutelare e promuovere i servizi offerti dalle piccole scuole dei territori con minor numero di abitanti". Per l’anno 2023-24, al momento gli utenti del servizio di trasporto iscritti alle primarie delle frazioni sono 121.