Trattamenti larvicidi sul territorio "Verrà distribuito il prodotto"

Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Copparo ha predisposto la distribuzione gratuita del prodotto biologico per eseguire trattamenti larvicidi nelle abitazioni private. Gli operatori della Protezione Civile saranno presenti sul territorio dalle 9 alle 12 venerdì e sabato al mercato settimanale e al mercato contadino di Copparo, sotto i portici della piazza, e ai mercati delle frazioni lunedì a Saletta, martedì a Coccanile, mercoledì a Tamara, giovedì ad Ambrogio. Sarà fornita una confezione per abitazione e una per condominio. Il prodotto va versato nei tombini e in accumuli di acque ferme stagnanti (fognature, laghetti, canali di scolo, serbatoi, sottovasi, ecc…). Un altro servizio utile fornito dall’amministrazione.

v.f.