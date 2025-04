Trattamenti sul verde al parco Massari

Ferrara Tua ha programmato per la serata di oggi, a partire dalle 18.30, un nuovo trattamento preventivo all’interno del parco Massari, mirato al contrasto della Piralide del Bosso. L’intervento si configura come rafforzativo rispetto a quello già effettuato la sera del 21 marzo. L’azione ha pertanto carattere prettamente precauzionale, e rientra nel monitoraggio costante dello stato fitosanitario del verde ornamentale.

Per consentire lo svolgimento dell’operazione in sicurezza, il parco chiuderà anticipatamente alle 18.30 e agli ingressi del parco saranno affissi cartelli informativi per tutti i cittadini.