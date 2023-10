Tratto di Romea chiuso 30 giorni

"Una volta terminata l’installazione dell’opportuna cartellonistica, verrà chiuso per trenta giorni il tratto della strada statale Romea all’altezza di Bosco Mesola, che va dall’intersezione di via Nuova Corriera fino all’incrocio semaforico". A darne notizia il sindaco di Mesola Gianni Michele Padovani, che spiega: "La chiusura dei due sensi di marcia dell’arteria stradale, si è resa necessaria per agevolare i lavori del nuovo sottopasso che consentirà a pedoni e ciclisti di attraversare in sicurezza la strada Romea". Il traffico veicolare che transiterà in direzione Ravenna, sarà quindi deviato per via Corriera Nuova fino alla rotatoria, per poi prendere l’uscita in direzione strada provinciale 27 che conduce all’incrocio semaforico sulla SS Romea. "Terminati i 30 giorni di lavori, salvo imprevisti, l’incrocio semaforico verrà trasformato in rotatoria", spiega il sindaco.