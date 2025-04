Trattore contro il ponte, ancora disagi sulla Super

Non c’è pace sulla Ferrara-Mare. Un trattore con una gru – il mezzo procedeva su strada poderale Spina, via che passa sotto la Super – ha urtato contro una trave di un ponte del raccordo Ferrara-Porto Garibaldi. L’impatto – tra gli svincoli di Corte Centrale e Comacchio – ha danneggiato il cavalcavia. Per alcune ore è stato bloccato il traffico sia verso il mare, sia verso Ferrara. Forti i disagi per gli automobilisti, vetture e camion sono stati deviati sulla viabilità secondaria. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio mandando in tilt il traffico. "La Super, una strada sfortunata – interviene Elena Rossi, il sindaco di Ostellato ha seguito da vicino la situazione –, dopo i problemi legati ai cantieri, anche l’incidente con un trattore che danneggia un ponte". Non è la prima volta. Uno schianto analogo si era verificato in passato. Ed anche allora erano stati dolori e rabbia al volante per quelli che si possono definire i forzati della Ferrara Mare.

Due la fasi mentre erano in corso le verifiche statiche del manufatto da parte dei vigili del fuoco. Prima fase, stop per tutti. Il raccordo autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria, in azione movieri e forze dell’ordine. Seconda fase. I vigili del fuoco hanno appurato che il lato del ponte della Super – il tratto verso Ferrara – si era salvato agli effetti dell’urto e versava in buone condizioni. Quella direzione è stata quindi riaperta. Non è andata così bene per l’altra ’fetta’ del ponte. L’urto con il trattore ha creato non pochi problemi. Morale, mezza carreggiata chiusa e traffico imbottigliato su una sola corsia verso i lidi. Fino a quando? Lo sa il cielo.

Mario Bovenzi