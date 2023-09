Trattore si ribalta a Bondeno: agricoltore ferito, frattura al polso

BONDENO

Incidente sul lavoro fortunatamente con la sola conseguenza della frattura di un polso. L’agricoltore stava lavorando, impegnato a tagliare l’erba, in via per Stellata a Malcantone di Bondeno, accanto all’argine maestro del Po, quando improvvisamente il trattore si è ribaltato su se stesso. Immediata la chiamata al 118: i sanitari accorsi sul posto gli hanno rilevato, per fortuna solo la frattura a un polso.