Trattori speciali di Sdf per Bonifiche Ferraresi

Un evento per celebrare la partnership tra Bonifiche Ferraresi spa, il più importante gruppo agroindustriale italiano, e SDF, multinazionale italiana tra i leader mondiali nella produzione di trattori, macchine da raccolta e motori diesel, si è tenuto ieri a Jolanda di Savoia. Nell’occasione, presso la sede di BF spa, sono state consegnate venti nuove macchine SDF a marchio Deutz-Fahr e Same, tra le quali un trattore Deutz-Fahr 8280 TTV, progettato in esclusiva per BF spa. Si tratta di nuovi mezzi che apporteranno benefici in termini di consumi e impatto ambientale e importanti innovazioni tecnologiche. All’evento erano presenti Michele Pisante e Federico Vecchioni, rispettivamente presidente e amministratore delegato di BF spa, l’amministratore delegato di SDF Lodovico Bussolati, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi, il segretario generale e il presidente della Coldiretti Enzo Gesmundo ed Ettore Prandini, l’amministratore delegato di Consorzi Agrari d’Italia Gianluca Lelli e l’amministratore delegato di IBF Servizi - Agronica Roberto Mancini. BF spa e SDF collaborano ormai in maniera continuativa da agosto 2020.

Una partnership che si è poi rinforzata ulteriormente negli anni successivi e che ha visto nella giornata di ieri un’ulteriore importante tappa. Sui trattori SDF in forza a Bonifiche Ferraresi sarà possibile usufruire di servizi dedicati all’interno della piattaforma di gestione dell’azienda agricola di Agronica, dalla quale sarà infatti possibile collegarsi alla flotta aziendale per inviare mappe di prescrizione per semina, nutrizione e molte altre operazioni. Non solo, la piattaforma sarà in grado di registrare tutte le operazioni nei campi, generando report sulla sostenibilità e sui costi della gestione.

"Il progetto di partnership industriale e tecnologica tra BF Spa e SDF ha confini e caratteristiche che vanno ben oltre la sola meccanizzazione, attraverso la consegna di venti nuove macchine, ma interessa un insieme di attività atte all’implementazione dell’innovazione in agricoltura a cominciare dalla digitalizzazione dei cicli produttivi - ha dichiarato l’ad del Gruppo BF spa, Federico Vecchioni -. L’accordo prevede investimenti comuni, che si concretizzeranno nell’evoluzione e sviluppo del Campus e delle iniziative ad esso correlate, che avranno come obiettivo la formazione dei professionisti del domani e la qualificazione continua dei tecnici di oggi". "Una partnership di alto valore strategico – ha rimarcato l’ad di SDF Lodovico Bussolati - che combina la realizzazione di trattori a uno sforzo di ricerca congiunto che permetterà di sviluppare soluzioni di smart farming sempre più innovative".

Valerio Franzoni