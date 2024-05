Travagli: "Il mio impegno per valorizzare Ferrara"

"Mi candido per confermare il mio impegno a far crescere la città di Ferrara". Nel pomeriggio di domenica Angela Travagli, candidata con la lista civica ‘Alan Fabbri sindaco’, ha voluto presentarsi con un momento di confronto pubblico seguito da un appuntamento musicale nell’area esterna del centro sociale ‘Il Parco’ di via Canapa. Il programma ha visto, oltre l’intervento di Angela Travagli, momenti di musica dal vivo con la ‘Musica Estense Accademy e le sue band’, che hanno allietato tutti i presenti. Nella parte iniziale dell’evento, l’intervento dell’assessore: "È per me un momento di incontro ma anche di sincero confronto con le persone presenti, una forte empatia che mi ha permesso di raccontarmi e raccontare l’esperienza straordinaria di questi cinque anni, una serata allietata dalla musica delle giovani band che ringrazio. Il mio impegno è molto chiaro – ha proseguito Travagli – tutto senza proclami o promesse, piuttosto confermando il medesimo impegno concreto che mi ha contraddistinta fino ad oggi, mettendomi a disposizione per il bene pubblico e per dar valore alla città".

La candidata ha poi aggiunto come "il sostegno delle persone è stato importante in questi anni, la cosa che ho voluto portare avanti è il senso di responsabilità e senso civico, trasmettendolo sul mio impegno verso la città. Un lavoro grande da parte del sindaco, che mi ha seguito e dato fiducia, dandomi tanta possibilità di portare avanti i progetti che proponevo. La risposta è sicuramente sotto gli occhi di tutti, con una visione di città molto chiara. Su quanto fatto, anche per le mie deleghe di tutela del patrimonio, si è puntato su un lavoro strategico di valorizzazione del territorio, non dimenticando anche la rete associativa, elemento importante per la nostra città".

Mario Tosatti