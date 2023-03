Traversi e la panchina delle cose difficili Alla regia le studentesse

Oggi, alle 10.30, nella sede dell’istituto Aleotti e del liceo artistico Dosso Dossi, in via Ravera, Linda Traversi dialogherà con gli studenti della classe IV A del Dossi sul suo ultimo romanzo ‘La panchina delle cose difficili’, edito da Einaudi (candidato al premio Bancarellino). L’autrice sarà a disposizione degli studenti e delle studentesse per dialogare intorno al tema della diversità. A condurre l’iniziativa saranno due studentesse del Liceo artistico coordinate dal professore Riccardo Furini e dalla professoressa Francesca Boari.