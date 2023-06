Travolge pedone e fugge "Mamma ha molte fratture"

Cerca di sdrammatizzare, Gianni. Mamma Maria è lì, in un letto della Medicina d’urgenza di Cona, immobile da ieri mattina. "Se vi faccio l’elenco delle fratture – dice l’ingegnere di 46 anni – non finisco più". Il referto parla di fratture multiple a zigomi, mascella, costole, arcata dentale, un fortissimo trauma all’osso sacro, ma ciò che preoccupa di più è la rottura del bacino. Soprattutto per una donna della sua età, 74 anni, fino a ieri in grandissima forma. Travolta in via Comacchio mentre attraversava sulle strisce pedonali da un’auto pirata. "Un testimone – riprende il figlio – ha raccontato di avere visto il mezzo fermarsi un centinaio di metri più avanti e poi ripartire senza prestarle soccorso". C’è una denuncia alla Polizia municipale che nell’immediatezza dello schianto si è messa al lavoro per ricostruire la dinamica e soprattutto risalire al guidatore.

Fino a ieri sera, dal comando provinciale di via Tassoni, bocche cucite sulle ricerche anche se – secondo quanto trapelato – sembrerebbe che qualche buon elemento sia già in mano agli uomini del comandante Rimondi. Sotto i riflettori vi sarebbe infatti una utilitaria scura, non è neppure escluso che qualche numero della targa sia stato letto dai tanti testimoni che hanno assistito all’incidente.

Avvenuto qualche minuto dopo le 11 in via Comacchio all’altezza del negozio di ottica. La donna, che vive a qualche isolato di distanza, aveva appena legato la bicicletta dal lato della ciclabile. "Ha poi atteso il passaggio di qualche macchina – riprende il figlio – e ha iniziato l’attraversamento sulle strisce". D’improvviso il botto, la luce che si spegne, i dolori che diventano lancinanti. "Viva per miracolo". Un testimone racconta: "Ero in un negozio, ho sentito una gran tonfo e sono corso fuori. A terra c’era quella povera donna, sbalzata a qualche metro di distanza. Ho visto una macchina fermarsi qualche istante e poi ripartire". Quella dell’investitore.

Per i medici Maria non è in pericolo di vita ma saranno fondamentali le prossime ore per stilare una prognosi precisa e capire i tempi di recupero che saranno certamente lunghissimi. "Non so come si possa travolgere una persona e scappare – dice con rammarico il figlio –, ora però spero che il (o la) responsabile venga trovato". Infine l’appello: "Chi avesse elementi particolari, chi ha visto qualcosa ci aiuti e chiami immediatamente la Municipale".

n. b.