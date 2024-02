"Travolto da un muro, sono vivo per miracolo. Sembrava il finimondo"

Luca Garuti fa l’agricoltore, un mestiere che gli stava costando molto caro sotto i colpi di un meteo sempre più folle. Ancora di più in quei giorni, in quell’attimo che rischiava di pagare con la vita. "Ero nel fienile con il trattore – racconta – stavo cercando di salvare quello che si trovava all’interno, il tetto si staccava a pezzi sotto la furia del maltempo. All’improvviso è come imploso e mi è arrivato addosso un muro".

Più di 50 punti in testa, una caviglia malconcia, una frattura al perone. Ancora oggi lotta per riuscire a tornare completamente in forma, tra le carte per la dichiarazione di malattia. "Ma mi è comunque andata bene – racconta l’agricoltore di Poggio Renatico –, non mi ricordo nemmeno più quanti punti mi hanno dato in testa, sembrava mi avessero fatto lo scalpo. Piano piano mi sono ripreso, ancora zoppico un po’". Ha subito nella sua azienda un danno che supera i 100mila euro. Per il momento non ha ricevuto un soldo. E’ ripartito facendo appello alla sua forza d’animo, a quella di sua moglie che è sempre al suo fianco.

"Il fienile l’abbiamo dovuto demolire – torna a quei giorni –, era troppo danneggiato. Le serre erano state spazzate vie, tutti i teli bucati come da colpi di mitraglia, inservibili, le piante a terra, rase al suolo. L’assicurazione ha coperto il danno in minima parte, ora contiamo di poter accedere a questi aiuti. Ne abbiamo davvero bisogno". L’azienda è stata creata dal padre, storie di famiglia così simili si rincorrono tra solchi e capezzagne. "Ormai da 25 anni la porto avanti io, produciamo un po’ di tutto. Abbiamo anche uno spaccio, vendiamo quello che i nostri campi ci danno. Insalata, zucchine, fragole, ci siamo messi a coltivare anche l’uva. Insomma nelle nostre cassette c’è un po’ di tutto, ci siamo rimboccati le maniche per una vita. Quegli aiuti dopo quello che è successo ci spettano, per guardare con fiducia al domani".

m. b.