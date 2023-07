Travolto dai pannelli solari Muore dopo ore di agonia

Ha perso la sua battaglia per la vita nella rianimazione del Maggiore. In ospedale, Pierpaolo Negrini, residente ad Argenta, era stato portato giovedì già in condizioni gravissime, travolto sul lavoro da un carico di pesanti pannelli solari. Un incidente che, con le sue conseguenze, non gli ha lasciato scampo: il sessantenne ferrarese è morto dopo ore di lotta. Autotrasportatore di mestiere, la vittima, stava con ogni probabilità consegnando un carico a un cantiere edile in via Pediano, intorno alle 13 di giovedì. Poi i drammatici istanti, con il bancale che avrebbe travolto e schiacciato Negrini durante le operazioni di carico e scarico.

Una dinamica ancora tutta in fase di ricostruizione da parte dei professionisti dell’Ausl della Medicina del lavoro, che al momento indagano sul caso. Sempre dall’azienda sanitaria però fanno sapere che non vi è stato un ordine di sequestro per il cantiere, ed è stata inviata un’informativa su quanto accaduto alla Procura. Una tragedia, quella di via Pediano, che si è consumata nonostante la rapidità dei soccorsi. Dai vigili del fuoco, che in poco tempo hanno liberato il ferito dal pesante carico, e poi dai sanitari del 118. Sul posto erano accorsi anche i carabinieri della compagnia di Imola, agli ordini del maggiore Andrea Oxilia per dare manforte.

I medici, vista la gravità della situazione hanno subito optato per un rapido trasporto in ospedale del sessantenne, sfortunatamente morto dopo diverse ore. Unanime il cordoglio delle organizzazioni sindacali: "Serve una cultura diversa del lavoro che metta al primo posto la sicurezza e la tutela dei lavoratori – dicono il segretario generale Uil Emilia-Romagna Marcello Borghetti e Giuseppe Rago coordinatore confederale Uil Emilia-Romagna per Imola e Circondario – L’ennesimo incidente occorso a Imola (purtroppo mortale) è la testimonianza che la cultura della sicurezza sui posti di lavoro e la garanzia di poter lavorare in sicurezza non è ancora perseguita". L’ultima morte bianca avvenuta in riva al Santerno risale a oltre un anno fa. Era metà maggio, quando, in via Selice, l’operaio di una ditta campana era stato investito da un camion in retromarcia, restando schiacciato nell’area compresa tra il mezzo e la rampa di carico.

"La battaglia Uil ’Zero morti sul lavoro’ assume quindi una rilevanza fondamentale e strategica per far si che la cultura della sicurezza venga portata avanti sul posto di lavoro, dove sempre più spesso i ritmi di produzione scontano l’idea di subordinare la sicurezza alla massimalizzazione del profitto", aggiungono Borghetti e Rago. E nel tema sicurezza rientrano anche le ondate di caldo, che in questi giorni continuano a sferzare i la regione intera. "Siamo preoccupati per la mancanza di una normativa che riduca o sospenda il lavoro in presenza di una temperatura sopra ai 33 gradi".

Gabriele Tassi