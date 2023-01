Travolto e multato I vigili: "Atto dovuto"

Il 30 novembre venne travolto da un’auto in via Pomposa, mentre era in bici insieme all’amico 15enne Manuel Lorenzo Ntube, che nell’incidente morì. Il 17enne che rimase ferito nello schianto è stato ora multato dalla polizia locale: 26 euro per non aver indossato il giubbotto catarifrangente o o le ‘bretelle’ riflettenti. Riguardo all’accaduto la polizia locale precisa che "è in corso un’indagine e che tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti sono al vaglio degli inquirenti. Anche la polizia locale deve procedere sulla base dei riscontri oggettivi e applicare nel rispetto della legge quanto previsto dal Codice della Strada nell’articolo 182 comma 9bis: il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retro riflettenti ad alta visibilità".