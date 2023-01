Manuel Lorenzo Intube e la terribile scena dell'incidente

Ferrara, 30 gennaio 2023 – Il 30 novembre venne travolto da un'auto in via Pomposa a Ferrara, mentre era in bici insieme all'amico 15enne Manuel Lorenzo Ntube, che nell'incidente morì. L’amico di 17 anni che rimase ferito nello schianto è stato ora multato dalla Polizia locale: 26 euro, riporta La Nuova Ferrara, per non aver indossato il giubbotto catarifrangente o o le 'bretelle’ riflettenti.

I due ragazzi furono investiti di sera, col buio. Il 17enne dopo l'impatto è stato in coma e ha riportato la frattura delle gambe e la perforazione di un polmone. I due furono investiti da un suv che procedeva nella stessa loro direzione, verso Ferrara. Il conducente del mezzo non si fermò a prestare soccorso, ma si presentò tre ore dopo al comando della Polizia locale.