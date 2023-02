Travolto e ucciso, primo risarcimento per i familiari

È passato ormai quasi un anno e mezzo dalla morte di Yaya Yafa, il carrellista ventiduenne originario della Guinea Bissau e residente a Ferrara schiacciato da un camion in manovra durante un turno di lavoro all’Interporto di Bologna. Mesi complicati e dolorosi, quelli trascorsi da quel maledetto 21 ottobre 2021, nei quali la giustizia ha mosso i propri passi per risalire alla verità sulla tragedia. Sul fronte penale l’inchiesta si sta allargando, mettendo sotto la lente la sicurezza del magazzino 9 di Sda Express Courier, la filiera lavorativa nella quale il 22enne era inserito e tutta la galassia di appalti e subappalti. In questa fase, a quanto si apprende, gli inquirenti stanno sentendo una serie di persone legate sia al corriere che a soggetti che fanno capo alle cooperative di intermediazione. Parallelamente, procede anche la strada del civile, nella quale i familiari del giovane carrellista sono assistiti dall’avvocato Tiziano Tagliani (per il penale il caso è seguito dall’avvocato Riccardo Caniato). Intanto, a seguito dell’infortunio mortale, dall’Inail è già partita una prima prestazione una tantum da diecimila euro. Più complessa invece la questione legata al riconoscimento della rendita alla figlioletta del 22enne, che oggi vive con i nonni in un villaggio del Paese d’origine. Al momento siamo in fase istruttoria, in quanto mancano ancora provvedimenti a garanzia della bambina. Una pratica complicata dal punto di vista logistico, anche a causa della distanza del luogo in cui abita ora la piccina. Il procedimento è comunque tuttora in corso e si attendono i prossimi sviluppi. La tragedia del giovane carrellista ha messo in moto anche una macchina della solidarietà che ha dimostrato di saper raggiungere importanti risultati. Alla famiglia sono infatti arrivati circa ventimila euro raccolti tramite l’iniziativa spontanea di Arci e Comune di Bentivoglio che in breve tempo ha coinvolto amici e colleghi del 22enne. Con questa somma è stato possibile sostenere i costi per il trasporto della salma del giovane in patria e il funerale, oltre alle spese di viaggio del fratello del ragazzo.

Federico Malavasi