Travolto in bicicletta, anziano finisce all’ospedale

Un uomo di 80 anni in sella alla bicicletta è stato travolto ieri da un’auto mentre percorreva via Nazionale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per governare il traffico. L’anziano è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Cona, dove si trova ricoverato. Da una prima ricostruzione pare che l’uomo stesse percorrendo la via principale a Gallo per svolgere alcune commissioni o semplicimente per incontrare alcuni dei suoi vecchi amici. Ad un certo punto un’auto proveniente dallo stesso senso di marcia non sarebbe riusciti ad evitare. l’impatto con il ciclista. L’anziano è finito a terra dolorante, riportanto probabilmente qualche frattura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale di Cona. Inizialmente era stato allertato l’elisoccorso, ma alla fine si è referito trattare l’80enne in ambulanza. Le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni, anche se le fertie riportate restano gravi.