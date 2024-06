Travolto in bicicletta, una consulenza per ricostruire l’incidente

Sarà una consulenza cinematica a chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita a Marcello Bertelli, l’86enne ex politico ed ex direttore di Confcooperative con la passione della scrittura. Bertelli era in sella alla sua bicicletta quando, la settimana scorsa in corso Isonzo, è stato travolto da un’auto. L’impatto è stato violentissimo e gli ha causato ferite molto gravi. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato trasportato all’ospedale in condizioni disperate. L’86enne ha lottato per un giorno e due notti, ma alla fine ha perso la sua battaglia più importante. Sulla tragedia il pubblico ministero di turno ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Come da prassi, nel registro degli indagati è stato iscritto il conducente dell’auto. Ieri mattina, la procura ha conferito l’incarico al tecnico che dovrà occuparsi della consulenza. La scelta è caduta sull’ingegnere Alfonso Micucci. Il consulente inzierà le operazioni nella giornata di oggi e si è preso novanta giorni per depositare le proprie conclusioni. Al conferimento di incarico hanno preso parte il difensore dell’indagato e il legale della moglie e della figlia di Bertelli, l’avvocato Valentina Bordonaro.

Marcello Bertelli, si diceva, nella sua vita aveva spaziato tra molti settori, dalla politica all’agricoltura passando per il sociale. Nato a Migliaro, si era laureato in chimica a Unife. Nella sua lunga carriera è stato prima vicedirettore della federazione provinciale Coltivatori diretti poi, per vent’anni, direttore di Confcooperative. Esperto di vini, ha conseguito il diploma di sommelier e frequentato un master in Enologia a Piacenza. Per dieci anni ha presieduto Casa Serena. All’instancabile attività nel sociale affiancava la passione per la storiografia. Il suo ultimo libro è dedicato alla storia del Comune di Fiscaglia. Fu anche politico, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale e assessore del Comune di Migliaro.

f. m.