Tre appuntamenti dedicati alla memoria nelle biblioteche

In occasione Giornata della Memoria, grazie alla collaborazione tra Assessorato alla Cultura del Comune di Fiscaglia, sistema bibliotecario e associazioni si terranno tre momenti importanti dedicati al ricordo. Domani alle 20.45 alla biblioteca ‘Bruno Pasini’ di Massafiscaglia si terrà l’iniziativa, curata dal Sistema bibliotecario fiscagliese e Associazione culturale ‘Lorenzo Franzon’, ‘Parole e Musica per non dimenticare. Ricordo di William Grandi’ con Alberto Astolfi, Elisabetta Conti, Linda Marighella, Paolo Masieri e musiche originali di Gianmaria Raminelli. Sabato alle 17.30, alla biblioteca di Migliarino verrà presentato il libro ‘Fiordicotone’ di Paolo Casadio, con letture di Dario Bolotti e la partecipazione di Ivan Corbari. Alle 21, infine, nella sala consiliare di Migliaro si parlerà di ‘Uri Orlev, dall’Olocausto alla scrittura’, con la dottoressa Chiara Benini (Fondazione Collegio San Carlo di Modena - École pratique des hautes Études Paris). Inoltre, il gruppo de’ ‘Le Fantanonne’ ha pensato ai piccoli di Fiscaglia, dedicando a loro un video in cui raccontano l’importanza del ricordo per coltivare il futuro pubblicato sul sito del Comune.