Tre artiste nella biblioteca Meletti. Dialogo con l’assessore Poltronieri

Spazio al talento femminile presso la biblioteca comunale Meletti. Domani, alle 17.30, la rassegna “La voce delle donne. Creatività al femminile”, in cui prenderanno la parola tre artiste: Monia Gavioli, autrice del libro di poesie “Il rumore della mia anima”, Teresa Giberti, autrice del libro “In cammino”, e Laura Govoni, curatrice dell’esposizione personale “Emozioni a Nudo”. A dialogare con le tre protagoniste Francesca Aria Poltronieri, assessore alla Cultura. Al termine un rinfresco per tutti i presenti. "Un ringraziamento al personale della biblioteca Meletti e all’associazione Bondeno Cultura per l’organizzazione dell’appuntamento", dice l’assessore. L’ingresso è libero.