Tre comunità in lutto

Andrea Binelli, agricoltore di 76 anni, era originario di Molinella. Nel Comune della Bassa Bolognese aveva allenato le squadre giovanili di calcio. Da un po’ di anni si era trasferito a Monestirolo, ma frequentava principalmente la vicina frazione di San Nicolò. Qui aveva tutti i suoi amici, che oggi lo ricordano tra le lacrime. Binelli era un agricoltore, intorno alla sua casa aveva un frutteto coltivato a pere (ora in fase di dismissione). Nonostante fossero separati, condivideva con la ex moglie Gabriella Piccini la villetta a due piani crollata sabato sera. Lui viveva al piano di sopra, lei al piano di sotto. Piccini, pensionata, aveva lavorato come impiegata al Comune di Molinella.