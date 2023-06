’Tre corone’ in buone mani Il coraggio di due fidanzati "Abbiamo salvato il bar"

di Mario Bovenzi

Forse si chiamerà ancora Tre corone – non è detto – lo storico bar che fa un po’ angolo in via Garibaldi. Ci stanno pensando in queste ore Martina Volta, 33 anni, e Robert Paul Farcas, 36, i due fidanzati che, raccogliendo il coraggio a quattro mani, hanno preso il testimone che Roberto Boni, 70 anni, nato a Tresigallo, ha portato per una vita, tra caffè e cappuccini, sveglia quasi all’alba con la moglie Marinella Talmelli, 67 anni, per tenere accesa la luce di un’attività le cui origini si perdono nella nebbia della storia. Si dice – tra leggenda e verità – che nel 1867 varcò quella porta, eroe a cavallo tra due mondi, Garibaldi. Che, è scritto su un targa – carta canta – nel 1800 accolse la principessa Maria Carolina di Napoli. Sarà così, forse no. Ma è il passato, non scordiamocelo. Il presente e il futuro – tutti si augurano sia un lungo futuro – adesso sono quei due giovani che si sono conosciuti in un ristorante in Trentino. Galeotta non fu una cena ma una stagione, quella turistica. Lui lavorava come barman, lei in sala. Quando alzando gli occhi da un cocktail a base di gin e fantasia, Robert ha incrociato quelli di Martina. Anni da dipendenti, ora si aprono davanti a loro le porte di una nuova avventura. "Ci crediamo un sacco", dicono mentre sistemano il locale, che non cambierà volto. "Terremo il bancone di legno, gli arredi – aggiungono –, sono un po’ il volto del bar". Entra una cliente, vede Martina con uno straccio per la polvere. Chiede scusa. Se ne va. Per il caffè bisogna aspettare il taglio del nastro, non manca molto. "Siamo abituati a lavorare – raccontano – e adesso lavoriamo per qualcosa di nostro, il nostro sogno. Ci siamo riusciti, grazie ai genitori, ai familiari che ci hanno aiutato. Tanto". Farcas ha servito spritz al Danieli di Venezia lo sguardo sfuggente di qualche vip. Adesso il suo Martini finirà nei bicchieri del – se questo sarà ancora il nome – Tre Corone. "Ci aspetta una vita di sacrifici, anche di soddisfazioni, questo mondo ne regala se sai coglierle". I primi documenti – nel chiaroscuro del tempo – sono del ’600 quando era una locanda. L’ultimo è l’atto del notaio, la firma di Martina e Robert. Forse non si chiamerà più così – ma dorma sonni tranquilli Boni – il bar è in buone mani.