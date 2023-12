Tre feriti nello schianto, uno grave

BONDENO

Tre feriti portati in ambulanza all’ospedale di Cona di cui uno grave. E’ questo il bilancio di un brutto incidente frontale successo ieri sera, intorno alle 18, all’incrocio tra via Borgatti e la strada provinciale. Un incrocio, in prossimità del ponte, più volte scenario di incidenti, sebbene ci siano semafori molto precisi che regalano il traffico in un’intersezione di una strada comunale con le strade provinciali per Ferrara e per Cento. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Burana intervenuti sul posto, mentre una seconda pattuglia è poi arrivata per aiutare nella gestione del traffico.

I tre feriti sono tutti di Bondeno. Lo scontro frontale è avvenuto tra una Fiat Punto sulla quale viaggiava solo il conducente e una Volkswagen Polo dove il passeggero ha subito le ferite più gravi, probabilmente un trauma toracico. Immediata la chiamata al 118. Sul posto sono arrivate subito due ambulanze, da Bondeno e da Cento, e l’automedica e immediatamente dopo una terza ambulanza che ha condotto in ospedale il terzo ferito meno grave. L’impatto frontale è stato tremendo con auto finite a bordo strada e distrutte. I feriti non erano rimasti intrappolati tra le lamiere e questo ha agevolato il personale sanitario nei soccorsi. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno, intervenuti per mettere in sicurezza le auto, entrambe alimentate a benzina di cui una stava perdendo carburante.

cl.f.