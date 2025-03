Tre funerali di povertà in due mesi: "Ma non lasciamo da solo nessuno"

Tre funerali di povertà a Bondeno in soli due mesi. Un dato che fa riflettere sulla solitudine e sulle difficoltà che alcune persone affrontano anche nell’ultimo saluto. Il Comune di Bondeno, però, non lascia nessuno solo, garantendo da anni, attraverso una scelta precisa e un regolamento, una sepoltura dignitosa anche a chi non ha parenti o mezzi per farlo. "Il Comune interviene per garantire una sepoltura degna a chi purtroppo non se la può permettere – conferma l’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Francesca Piacentini –. Spesso si tratta di un ‘anticipo’, soprattutto quando non c’è chiarezza sulla situazione ereditaria della famiglia. Nella maggior parte dei casi infatti, riusciamo a recuperare le spese. Si tratta di situazioni borderline, con famiglie complesse alle spalle. Di fatto, è una specie di ‘prestito d’onore’ che, una volta risolta la situazione, gli eredi rendono. Altre volte invece è interamente a carico del comune. Una cosa è comunque certa: nessuno viene lasciato solo".

Il Comune interviene quando mancano familiari o quando i tempi per accedere alle risorse minime per il funerale sono troppo lunghi. "È nostro obbligo mettere in atto azioni per rientrare delle spese anticipate, ove possibile" ammette la Piacentini. Storie di solitudine e lontananza. Tra i casi recenti c’è la storia di un uomo di origine di un paese dell’Africa occidentale, tra i 50 e i 60 anni, che lavorava in un’azienda del territorio. Viveva da solo, lontano dalla sua famiglia. Nonostante avesse beni personali, una casa dove risiedeva in affitto e un Tfr, nessuno si è occupato del suo funerale. L’amministrazione comunale, oltre a pagare il ‘funerale di povertà’, ha dovuto richiedere l’intervento del giudice tutelare che si occuperà di fare l’inventario dei suoi beni personali, pagherà quello che c’è da pagare e quanto avanza lo darà agli eredi. I funerali di povertà sono un fenomeno in crescita legato all’aumento della solitudine e della precarietà. Drammi della solitudine.

Claudia Fortini