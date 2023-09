Tre giornate di festa a XII Morelli

Da domani, a XII Morelli vi saranno tre giornate di festa, solidarietà e calcio, grazie a Bimbilacqua e al suo torneo divenuto ormai un momento fisso del calendario di fine estate. "Tre giorni per raccogliere fondi per la ricerca sul progetto protocollo sarcoma in età pediatrica, che sosteniamo da anni – spiega il presidente Paolo Gilli – il nostro punto di riferimento è il policlinico di Padova che ha una ricerca multidisciplinare e internazionale. Noi siamo un piccola goccia ma vogliamo dare il nostro contributo". E’ così che torna il ‘Trofeo Bimbilacqua – Memorial Gabriele Gilli, in una forma di tre giorni, allo stadio comunale di XII Morelli. "Domani ci sarà la cena in compagnia delle Società Carnevalesche Centesi per raccontare la tradizione di Cento Carnevale d’Europa, lo spettacolo di drag queen e dJ set – spiega – ci sarà anche Thomas Incontri e le ragazze della Nazionale Modelle Amika. Sabato dalle 16.30 ci sarà il torneo con le partite dove si sfideranno 3 squadre: la nostra chiamata Tato Team che vede capitano l’assessore regionale Paolo Calvano e in campo anche il sindaco Edoardo Accorsi che sfida le Vecchie Glorie Renazzesi e Ieri Oggi e Domani con gli ex del Palata calcio. La sera, a cena ci sarà ancora Incontri, le Modelle ma anche ‘La strana coppia’ di Radio Bruno, modo conviviale per continuare a raccogliere fondi".

l.g.