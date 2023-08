Tre giorni coi big della musica Si scalda ’Poggio Arena Live’

Mancano ormai pochi giorni al ‘Poggio Arena Live’, il primo evento organizzato da Comune di Poggio Renatico e Pro Loco che il 25, 26 e 27 agosto vede tre giorni con big della musica come Dj Prezioso, Rosa Chemical e Finesse e infine, Le Vibrazioni (nella foto). L’ulteriore novità è che ora vi è una nuova promo biglietti, a 10 euro per i concerti di sabato e domenica. In questi giorni installati gli impianti di illuminazione di emergenza e poi del palco di 10 metri con ledwall di ben 7 metri, stand gastronomici, bagni chimici, transenne di sicurezza.

A partire dalle 18 di ogni giornata, 25-26-27 agosto, fino alle 2, vi saranno modifiche alla viabilità: il divieto di transito, eccetto residenti, in via Segadizzo dall’intersezione con via Cavour fino all’intersezione con via Curiel, in via Bassani e Testi dove vi sarà l’accesso all’evento riservato ai disabili, senso unico in via dell’Artigianato per poter raggiungere l’area parcheggi e uscire sulla SP 8 lato parcheggio Lidl, ma anche in via Uccellino dall’intersezione con via dell’Artigianato, fino all’intersezione con SP50 entrata Cispadana e infine il divieto di sosta con rimozione forzata veicoli in via Testi lato Parco del Ricordo, per permettere la sosta alle persone con disabilità. Sono anche stati individuati i parcheggi, che possono ospitare più di 600 auto: in via dell’Artigianato con 500 posti disponibili, in Piazza del Popolo e Piazza Castello, quello della Coop e delle scuole in via Salvo d’Acquisto.