Tre giorni dedicati al cinema ’Agnese per sempre’ a Gherardi. E poi l’omaggio a Carlo Rambaldi

Tutto pronto per “Agnese per sempre”, tre giorni sostenuti dalla Regione Emilia-Romagna, dedicati a “L’Agnese va a morire” di Giuliano Montaldo e al ruolo delle donne nella Resistenza. Da venerdì a domenica a Gherardi si terranno incontri e visite guidate a tema e, visto il centenario della nascita di Carlo Rambaldi, ci sarà un omaggio speciale dedicato anche al tre volte premio Oscar di Vigarano Mainarda. "Saranno tre giorni stupendi perché – annuncia Stefano Muroni, ideatore del progetto Gherardi Il Villaggio del Cinema – non solo daremo voce al grande cinema e alla storia, ma il paese si arricchirà di un nuovo murale, dedicato proprio a “L’Agnese va a morire”". L’idea di una tre giorni dedicata, infatti, è nata per celebrare la Liberazione, avvenuta proprio ottant’anni fa. Contemporaneamente, lo scultore Cosimo Allera creerà un’opera permanente in omaggio all’indimenticabile E.T.

Si comincia venerdì alle 17 con la presentazione del progetto e una conferenza sulla figura della donna partigiana in cui interverranno la storica Anna Maria Quarzi e il docente Giuseppe Muroni. Subito dopo verrà presentato “Lontano da Cinecittà”, serie audio prodotta da Ferrara La Città del Cinema, ideata e scritta da Samuele Govoni, con le musiche originali di Zarmoi, la voce di Stefano Muroni e una testimonianza inedita di Giuliano Montaldo. Durante la visita si potrà ascoltare insieme l’episodio dedicato a “L’Agnese va a morire”; sarà utile essere dotati di smartphone e cuffiette.

Sabato alle 17.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale del murales e della scultura. Un momento speciale per ammirare insieme le nuove opere che arricchiranno il Villaggio. Alle 18 visita guidata ai murales di Gherardi Il Villaggio del Cinema (evento dedicato al Lions Club). Alle 21 cinema sotto le stelle con la proiezione all’aperto del film. Domenica alle 18 visita guidata ai murales di Gherardi Il Villaggio del Cinema, con focus speciale sulle opere dedicate alla Liberazione. Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita.

"Contrastiamo oblio e spopolamento attraverso la forza del cinema e più in generale della cultura", afferma Muroni. Poi aggiunge: "Pochi giorni fa ho ricevuto una notizia importante, il progetto Gherardi Il Villagio del Cinema è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura, un traguardo che ci inorgoglisce e che ci spinge a credere ancora più intensamente in questo percorso. Grazie al Mic, alle istituzioni e ai partner che continuano a sostenerci".

Attualmente i murales a Gherardi sono venti, e a breve diventeranno ventuno. L’installazione permanente di E.T. si va ad aggiungere alla bottega di Geppetto, altra creazione pensata per i visitatori più giovani e le loro famiglie. Infine, il 5 luglio scorso, è stato aperto “Ciak si mangia!... come una volta”, trattoria a vocazione cinematografica che offre, oltre ai piatti simbolo della cucina locale, anche una mostra di manifesti e locandine a tema come “La grande abbuffata”, “L’anatra all’arancia”, “Pane e cioccolata” e altri film che hanno segnato la storia del cinema.