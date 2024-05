Tre giorni di eventi. Salone del Restauro, conto alla rovescia: "Al via il museo Antonioni"

Da mercoledì 15 maggio torna il Salone Internazionale del Restauro, evento di riferimento a livello mondiale per i beni culturali e ambientali. A caratterizzare l’Expo 2024 un’offerta articolata e di qualità, guidata da sostenibilità, innovazione, digitalizzazione e internazionalità. A Ferrara un’area espositiva di prestigio, 16 paesi esteri presenti con 50 delegati e un corposo palinsesto formativo che fornirà al pubblico strumenti e aggiornamenti per creare sinergie e profilare i più attuali trend di sviluppo. Una tre giorni dinamica e funzionale, dove esperti e operatori potranno condividere conoscenze, raccontare processi, scoprire materiali, tecnologie e soluzioni per un futuro sostenibile, efficiente, digitale e integrato.

"Restauro 2024 è luogo d’incontro e scambio di saperi e conoscenze che contribuiscono all’unisono alla tutela dell’inestimabile patrimonio storico-artistico mondiale, ma è anche terreno di unione, dove culture diverse, talvolta addirittura in conflitto, si stringono per abbracciare un obiettivo comune dato dalla valorizzazione e conservazione delle singole eredità culturali – le parole di Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo –. Caratterizzato da una proposta espositiva unica e da un autorevole programma convegnistico e formativo, il Salone è vetrina dell’eccellenza italiana del restauro, un mestiere di altissimo prestigio, che affonda le sue radici nell’artigianalità di più nobile accezione". Esporranno in fiera aziende specializzate nel restauro di beni artistici, storici e archeologici, nel restauro conservativo e di consolidamento, così come imprese che producono o distribuiscono macchine innovative per la preservazione del patrimonio culturale. Università, istituti d’arte, scuole di restauro, laboratori ed enti di formazione, centri di ricerca e catalogazione, unitamente a enti pubblici e privati dedicati all’ambiente, tutela e recupero saranno parte integrante del Salone.

Ma non solo, perché durante la presentazione dell’evento è stata annunciata un’importante novità dell’ultima ora: venerdì 17 maggio alle 10, infatti, il Salone del Restauro ospiterà in una sessione speciale la presentazione in anteprima del progetto complessivo di restauro post sisma del Castello Estense. "Il Comune sarà presente con uno stand dedicato ai restauri recentemente realizzati, volti a tutelare il patrimonio culturale cittadino e restituirlo alla città e ai turisti – ha spiegato l’assessore alla cultura Marco Gulinelli –. Una parte sarà dedicata allo Spazio Antonioni, un nuovo museo per Ferrara, che si aggiunge agli altri già attivi sul territorio e che inaugurerà il primo giugno riportando alla luce parte dei 47mila oggetti che il regista Michelangelo Antonioni ha devoluto alla sua città natale".

Il nuovissimo museo proporrà un viaggio nell’universo intellettuale e creativo di uno dei padri della cinematografia moderna: l’idea portante è quella di creare un museo vivo, un luogo di formazione e di scoperta, dove esplorare le preziose testimonianze del lavoro di Antonioni.

Jacopo Cavallini