Tre giorni di festa per la Pinacoteca: "Ci sarà il Ministro Sangiuliano"

Con 120 opere tra pitture e sculture, 46 disegni e 20 affreschi staccati riapre sabato 25 novembre, a 11 anni dal sisma che ha colpito il territorio dell’Emilia nel 2012, la Civica Pinacoteca di Cento il Guercino, evento che vedrà la presenza anche del Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e lo spettacolo serale di Frankie hi-nrg. Un momento storico per la città che ieri è stato sottolineato dal sindaco Edoardo Accorsi e dagli assessori alla cultura Silvia Bidoli e al commercio Filippo Taddia, in una prima conferenza di presentazione della tre giorni che vedrà riaprire la Pinacoteca e permettere di ammirare 16 pale d’altare e quadri, 20 affreschi staccati e 11 disegni di Guercino, insieme a tante altre opere di artisti di pregio come Scarsellino, Guido Reni, Ludovico Carracci, Matteo Loves per citarne alcuni, ritornati a Cento dopo la il lungo sonno nel centro di raccolta di Sassuolo. "Un obiettivo complicato che però abbiamo raggiunto tutti insieme – ha iniziato Accorsi – e abbiamo pensato a 3 giorni di festa per la città che ha come culmine l’inaugurazione alla quale parteciperà il presidente regionale Stefano Bonaccini ma anche il Ministro Sangiuliano che è un segnale di attenzione molto importante verso la nostra città riconoscendone il valore nel mondo dell’arte. A conferma di questo ci sarà anche la nostra partecipazione a Londra alla fiera più importante sul turismo, dove lanceremo al mondo la riapertura della nostra Pinacoteca che avrà un respiro di importanza nazionale. Torneremo ad avere un luogo della cultura sempre aperto e questo ci renderà attrattivi anche per altri eventi come, ad esempio, l’arrivo del Giro d’Italia, facendoci rientrare nel giusto circolo che finora era viziato pere la mancanza di luoghi di cultura. Guercino che è anche simbolo d’identità del nostro territorio". Pinacoteca che ha visto un impegno economico di 4.383.647 supportato dalla Regione, dal comune e anche dal ministero con 1.2 milioni di euro di fondi per l’allestimento. "Questo sarà un rilancio non solo della Pinacoteca ma della città e da lì, nasceranno altre iniziative e mostre ma anche opere prestate al Quirinale e alla Galleria Sabauda di Torino, grande segnale di attenzione attorno a Guercino – ha proseguito Bidoli – abbiamo dunque ideato un programma di 3 giorni adatto a tutti che vedrà anche proiettato il film ‘Guercino uno su Cento’ al Don Zucchini. Il 25 alle 11 ci sarà l’inaugurazione, dalle 15 alle 18 si potranno scoprire 6 luoghi guerciniani con guide e musica, alle 18.30 un concerto in San Lorenzo e la sera, davanti alla Pinacoteca, per i giovani lo spettacolo di Frankie hi-nrg".

Laura Guerra