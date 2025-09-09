Tre giorni di musica, birra e cibo. Debutta il ’Sottomura Festival’

Tutto pronto per tre giorni di musica e appuntamenti per i giovani. La città di Ferrara si prepara ad accogliere la prima edizione del SottoMura Festival, una nuova rassegna musicale e culturale che animerà la città dal 12 al 14 settembre negli spazi suggestivi del sottomura. L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa da Scuole Unite, Feshion Eventi e Macaco Beer and Food, tre realtà locali che hanno scelto di collaborare per dare vita a un evento pensato in particolare per i giovani, ma aperto a tutta la cittadinanza. Il programma, illustrato ieri in residenza municipale.

All’incontro sono intervenuti Chiara Scaramagli, assessora all’istruzione e alle poliitiche giovanili del Comune di Ferrara, Samuele Pazzi, presidente dell’associazione Scuole Unite, Julik Beltrami di Macaco SNC, poi Mirko Marangella e Alessandra Scotti di Feshion Eventi. "L’evento de Il Sottomura Festival – ha sottolineato l’assessora Scaramagli – è un’iniziativa che unisce musica, cultura e socialità, offrendo ai giovani spazi di partecipazione e protagonismo, rendendo Ferrara una città vicina alle nuove generazioni. Come amministrazione incentiviamo questi momenti per i nostri giovani".

Il programma del ‘SottoMura Festival’ si svolgerà nell’area esterna della nuova ‘casa dell’ortolano’, prevede l’apertura venerdì 12 settembre con ‘La Musica Non Si Ferma’ e la partecipazione speciale di Rudeejay, dalle 18 all’1 di notte. Sabato 13 settembre sarà la volta di ‘I Love Formentera – Radio 105’, sempre dalle 18 all’1, mentre domenica 14 settembre il gran finale vedrà alternarsi sul palco la Karaoke Night e la tribute band di Vasco Rossi ‘Basta Poco’, dalle 18 fino a mezzanotte. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre attiva un’area food & beverage curata dal Macaco Pub Pizzeria.

"Il SottoMura Festival è frutto della collaborazione tra più realtà del territorio, che hanno scelto di investire insieme su Ferrara e sui suoi giovani", dichiarano i promotori Samuele Pazzi (presidente Associazione Scuole Unite), Julik Beltrami (Macaco SNC), Mirko Marangella e Alessandra Scotti (Feshion Eventi).

Mario Tosatti