Tre giorni per chiudere le feste. Ecco il ricco programma

L’ultimo grande evento natalizio è lunedì, alle 15.30, in Piazza Garibaldi con 'La Befana vien… a Bondeno', organizzato da Comune, club Vecchie ruote e vigili del fuoco volontari. Sempre in piazza, spazio anche all’esposizione di auto storiche e le sfiziosità delle associazioni, con Panarea2, polisportiva 'Chi gioca alzi la mano', Pro loco in collaborazione con l’associazione turistica santabianchese.

Domenica dalle 15.00 'La Befana arriva a casa tua' per le famiglie di Pilastri e Porcara, appuntamento che si ripeterà il giorno seguente a Burana, grazie alla parrocchia. Alle 16 di domenica, alla Sala 2000 di Bondeno, spettacolo teatrale di beneficenza 'I guai sono altri': offerta libera e ricavato all’Ado. Gli appuntamenti si chiuderanno alle 20.30 a Scortichino con 'Arriva la Befana', a cura di Pro Loco e vigili del fuoco.

Lunedì 6 chiuderà definitivamente il calendario degli eventi il concerto di Natale della filarmonica 'G. Verdi' di Scortichino, alle 21 al Teatro Nuovo di Pilastri con uno spettacolo ad ingresso libero offerto dalle associazioni della frazione.