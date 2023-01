Tre i biglietti estratti tra Ferrara e Bondeno

La Dea Bendata ha decisamente baciato l’Emilia Romagna, pescando in una tabaccheria del quartiere San Donato a Bologna, il biglietto cui è stato assegnato il primo premio da cinque milioni della Lotteria Italia (nella foto Amadeus). Il quinto premio da un milione se l’è aggiudicato il possessore di un biglietto acquistato a Parma. Mentre nel capoluogo di regione è caccia a chi ha acquistato il biglietto superfortunato, anche in provincia di Ferrara c’è qualcuno che esulta, seppur avendo vinto i premi di consolazione. Tre i tagliandi che sono stati stati estratti e risultati venduti due a Ferrara (serie e numeri: M 388785 e D 211111) e il terzo a Bondeno (Bari B 248735). Ai possessori di questi biglietti andranno ventimila euro ciascuno. Ma la regione che ha battuto per tutti per importo è stata senza dubbio il Lazio. Le tre vincite di prima categoria fanno del Lazio: al secondo premio da 2,5 milioni vinto a Roma, al terzo da 2 milioni vinto a Fonte Nuova (in provincia di Roma) e al quarto da 1,5 milioni a Roma, secondo un’elaborazione di Agipronews, si aggiungono un premio di seconda categoria da 50mila euro e 31 di terza categoria da 20mila euro, che portano il montepremi complessivo a 6.670.000 euro, in un testa a testa con l’Emilia Romagna, dove è stato vinto il primo premio da 5 milioni di euro a Bologna e il quinto premio da un milione a Parma: a questi si aggiungono due premi di seconda categoria e 14 premi di terza categoria per un totale di 6.380.000.