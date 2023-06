Tre incidenti, coinvolti un pedone e un ciclista Code sull’Adriatica e su via Rampari San Rocco

Due incidenti alla mattina sull’Adriatica e in via Rampari di San Rocco, e uno alla sera a Porto Catena. È il bilancio di un’altra giornata di passione sulle strade della città. Nessuna delle persone coinvolte nei sinistri è rimasta ferita gravemente. I primi due incidenti si sono verificati intorno alle 9 del mattino: il primo ha coinvolto un ciclista che si è scontrato lateralmente con una macchina. Per fortuna l’auto stava procedendo a bassa velocità. Il ciclista è finito al pronto soccorso ma non è in pericolo di vita. Un altro incidente si è verificato poco dopo sull’Adriatica con due vetture coinvolte, che si sono scontrate frontalmente, sempre a bassa velocità. Nessuno dei conducenti è rimasto ferito gravemente. A occuparsi di questi primi sinistri del mattino, ci ha pensato la polizia locale del comandante Claudio Rimondi. In serata, invece, a Porto Catena, sono dovuti intervenire i carabinieri per un pedone investito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma le ferite riportate dall’uomo non sono state ritenute gravi.