Tre incidenti in poche ore Quattro feriti

Tre incidenti nell’arco di poche ore ieri in città. Il primo è avvenuto in via Bologna intorno all’ora di pranzo, quando due moto (una Suzuki e un 125) si sono scontrate durante un sorpasso. Entrambi i centauri, un 60enne e un 18enne, sono rimasti feriti. Sul posto 118 e polizia locale. Più o meno negli stessi momenti, in via Pigna si è verificato un secondo schianto. Coinvolti un Ducato, una Panda e una 500, quest’ultima in sosta. Nello scontro è rimasto ferito solo il passeggero della Panda. Il terzo incidente è avvenuto in corso del Popolo incrocio via Giustizia. Nello schianto tra un Doblò e una moto 125 ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 44 anni rimasto ferito e portato in ospedale.