Tre libri di ‘Tresogni’ premiati a Chiari

La casa editrice ferrarese Tresogni ha ottenuto un riconoscimento nazionale. Durante la ‘Rassegna della Microeditoria’ di Chiari (Brescia), verranno premiati con il marchio Qualità tre titoli recentemente pubblicati da Tresogni: Voci dall’Iran, di Francesco Ciprian; Sembra Vero. Storie di viaggi in Nepal, di Fausto De Poi; La Metamorfosi dei Papaveri, di Nathan Levi. In particolare quest’ultimo riceverà anche il premio ‘Menzione Speciale’ della giuria. Si tratta di un romanzo che ha come sfondo l’eterna questione israelo‐ palestinese. L’autore, in questo thriller politicoscientifico, auspica la pace tra i due popoli.