Tre mezzi per fragili e disabili. Il trasporto garantito da Asp

Sono tre i nuovi veicoli, per il trasporto di persone con disabilità e fragilità, di cui potrà beneficiare l’assistenza che eroga l’Asp del Delta Ferrarese, per rispondere con maggiore puntualità a questa esigenza. Per queste persone fragili quello del trasporto è uno dei problemi principali, poiché comporta spostamenti per le visite, per i controlli, ma anche per la spesa o per la frequenza a gruppi di sostegno sul territorio e per recarsi al centro diurno che sono sempre una sfida. Sfida che, per essere vinta, richiede una grande disponibilità di tempo ed economica, oltre che il forte desiderio di voler vedere garantiti i propri diritti e servizi attenti ai bisogni dei cittadini. La gara per i tre veicoli è stata vinta da La Valle Trasporti di Ferrara, che ha dunque dotato il servizio di un nuovissimo e funzionale pulmino. Gli altri due veicoli grazie a comune di Codigoro e Asp, che hanno presentato un progetto sulla linea di finanziamento prevista per le aree interne. Il Comune di Codigoro ha scelto di destinarli entrambi ad Asp l’Azienda di Servizi alla Persona del Delta Ferrarese che ne utilizzerà uno per il trasporto di persone con disabilità del Centri Socio Riabilitativi Diurni e Residenziali e uno per i servizi di accompagnamento e socializzazione organizzati attraverso il servizio custode sociale.

cla. casta.