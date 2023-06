Tre milioni per il ’piano asfalti’ Strade, marciapiedi e rotatorie, la mappa dei lavori fino a ottobre

di Federico Di Bisceglie

Dal centro alle periferie, dai marciapiedi al ripristino delle fermate dei bus. E ancora, dalla realizzazione delle piattaforme rialzate, o più comunemente ‘dossi’, finendo con l’ultima chiusura che rappresenta l’epilogo del progetto Parchi Sicuri: la recinzione in via Monti Perticari. Sono solo alcuni degli interventi previsti (e finanziati) nel ‘Piano asfalti 2023’. Complessivamente, gli interventi ammontano a tre milioni di euro.

La timeline (che parte dalla seconda metà dell’aprile scorso) pone come termine l’ottobre prossimo. Tanto per dare un’idea dell’ampiezza dei lavori: saranno interessati dai cantieri, tra il centro e il forese, circa 70mila metri quadrati. A presentare il ‘Piano Asfalti’ è il vicesindaco e assessore alle Frazioni, Nicola Lodi che in premessa spiega l’approccio metodologico che ha portato alla stesura della tabella di marcia (e dei cantieri stessi).

"Abbiamo cercato di pianificare molti interventi – spiega Lodi – sulla base delle diverse segnalazioni che, in questi mesi, abbiamo ricevuto da parte dei cittadini. Le loro sollecitazioni sono arrivate per lo più grazie al ‘Progetto Frazioni’ nel quale la nostra amministrazione ha profondamente creduto".

Al di là dell’input politico, a coadiuvare il vicesindaco nella pianificazione degli interventi è stata la struttura tecnica composta dagli ingegneri del Comune, Antonio Parenti, Diego Contiero e Marco Lazzari. Guardiamo nel dettaglio gli interventi. Piattaforme rialzate. Saranno dodici i nuovi ‘dossi’ che verranno realizzati sulle arterie per le quali è stata segnalata una velocità di percorrenza molto elevata e dunque pericolosa per l’utenza. Da via Fabbri a via Bassa, passando per via dei Prati e via Krasnodar (nell’intersezione con via Bardellini e in prossimità delle scuole). Nuove piattaforme sono in programma anche a San Marino e in via Prinella. Solo questa voce di spesa ammonta a 760 mila euro. Il ‘primo’ capitolo di asfaltature dedicato alle frazioni ha lo stesso importo: si va da Porporana (via Palantone) a Viconovo (via Bertolda), passando per Albarea (via Ponte Rigo) finendo con Borgo Scoline (via Forna e Catena), finendo con via Vallazza (a Cona). In tutte queste località sono previste nuove asfaltature straordinarie. La fine dei cantieri è prevista alla fine dell’estate. Arrivando in città, tra cantieri in corso e da avviare, sono previste asfaltature per 850 mila euro. Da via Montebello (nel tratto tra Mascheraio e corso Giovecca), passando per via Porta Romana (tra Marco Polo e XX Settembre), finendo con il controviale di corso Isonzo (da via Byron) e la via Bellini (da via X Martiri a via Ladino) a Pontelagoscuro. Interventi analoghi sono previsti anche a Gaibana (via San Domenico) a Monestirolo (sullo svincolo per via Montesanto) e Fossanova San Marco (svincolo Cà Rossa). In piazza della Repubblica è previsto l’adeguamento delle barriere architettoniche nell’intersezione tra via della Luna e piazza Castello. Da piazza Antonio Gramsci a via Amendola è invece previso il restauro della pavimentazione in trachite.

Per questa posta di spesa, è prevista una somma che ammonta a 408 mila euro. Quasi settecentomila euro sono stati stanziati per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi. Da via Ariosto a via Mortare, passando per via Quartieri, piazzale Camicie Rosse, via Borgo Leoni e via Montefiorino (a Pontelagoscuro), finendo con via del Progresso (a Gaibanella) e via Emilio Faa di Bruno (sempre a Gaibanella). Nuovi marciapiedi anche a Torre Fossa e a Montalbano, oltre che in via Raffanello e in via Polonia (in città). Sulla riqualificazione delle fermate dei bus, in ottica inclusiva e di eliminazione delle barriere architettoniche, saranno coinvolte cinque punti: tre fermate in corso Giovecca, una fermata in piazzale Dante e una in piazzale Chiappini. Attenzione anche agli attraversamenti pedonali (in via Putinati, via Fabbri, via Sgarbata e via Colombarola) e alla segnaletica stradale tra via Costituzione, Wagner e via Bologna. Da ultimo, l’epilogo dell’operazione Parchi Sicuri. La chiusura del parco di Monti Perticari: 400 mila euro.