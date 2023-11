Tre milioni per le piazze: "Si parte con la fontana"

Si avvicina l’avvio dei lavori di restauro alla Fontana Monumentale di Copparo. Nella mattinata di martedì si è tenuto il sopralluogo per finanziare l’opera, inserita fra gli interventi di ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, finanziati con fondi Pnrr per complessivi 3.490.000 euro. Erano presenti i tecnici della società partecipata Patrimonio Copparo, la ditta Geo Costruzioni di Formignana che si è aggiudicata l’appalto, il restauratore incaricato e quello afferente alla partecipata copparese a cui sono affidati i servizi di realizzazione dell’opera. "La fontana – spiegano dall’amministrazione comunale copparese, guidata dal sindaco Fabrizio Pagnoni - è un riferimento identitario molto importante per la comunità e la sua riqualificazione, che prenderà il via la prossima settimana, è particolarmente attesa".

La Fontana venne progettata da Piero Toschi e decorata a basso rilievo dallo scultore Enzo Nenci: la sua realizzazione ebbe inizio nel 1933 in occasione della costituzione del Consorzio Intercomunale Acquedotto, per celebrare l’arrivo dell’acqua potabile in città, mentre la sua inaugurazione è datata 4 novembre 1935. Nel secondo dopoguerra venne aggiunta una doppia fascia in marmo con i nomi dei caduti. Il programma degli interventi inizierà con la rimozione degli impianti esistenti nella vasca centrale e proseguirà con le prove di intervento sulle patine depositate nel tempo, che dovranno essere rimosse senza aggredire le superfici. Si potrà quindi proseguire con la pulizia con consolidamento di tutti i marmi, la pulizia delle vasche dalle resine ormai obsolete, la predisposizione di una nuova dorsale impiantistica e il restauro conclusivo. Lavorazioni tutte concordate con la Soprintendenza. Sarà l’azienda specializzata Ecosistem di Venezia a curare la revisione dell’impianto elettrico e quella del sistema idraulico per la completa ripresa in esercizio della fontana. Oggi il monumento è collegato all’acquedotto comunale, non è dotato di impermeabilizzazione, né di carico automatico, né di impianto di filtrazione. Il progetto prevede dunque la totale rimozione dell’impianto esistente e l’esecuzione di carotaggi al fine di collegare la vasca superiore alla vasca inferiore e riutilizzare la stessa acqua senza sprechi, con conseguente abbattimento anche dei consumi energetici.

Valerio Franzoni