"Tre opere, omaggio al paladino della libertà"

di Francesco Franchella

Un’opera, probabilmente tarda, attribuita a Giacomo Cavedone (Sassuolo 1577 – Bologna 1660), allievo dei Carracci, raffigura un ‘San Girolamo scrivente’. Un’altra opera è di Carlo Cicognani (Bologna 1628 – Forlì 1719), pittore che "accademizza il classicismo di Guido Reni": si tratta di una "copia ridotta" di un dipinto di Michele Desubleo (fiammingo che frequenta l’ambito di Guido Reni), conservato agli Uffizi, raffigurante Erminia che cura le ferite di Tancredi: "dipinto che – questa la spiegazione di Marcello Toffanello, curatore delle Gallerie Estensi – entra subito nelle collezioni medicee e ha un certo impatto sulla tradizione fiorentina". Alla conta, va aggiunta una ‘Testa di Cicerone’ in marmo, forse un pezzo d’arte romana. In tutto, due quadri e un busto, che sono entrati nell’allestimento espositivo del Salone del Plebiscito e della Sala degli Arazzi della Residenza Municipale di Ferrara, come risultato di una convenzione approvata nel 2019 tra il Comune di Ferrara e le Gallerie Estensi, riguardante il lascito testamentario dell’avvocato Ugo Veronesi e di sua moglie, Franca Castellani (scomparsa alla fine del 2016) alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Infatti, l’avvocato ferrarese, morto nel 2011 a 96 anni di età, ha offerto in lascito alla Pinacoteca i dipinti di Cavedone e di Cignani, insieme alla testa in marmo d’arte romana, e ad altre tre opere (una Madonna lignea del Quattrocento, un dipinto attribuito a Domenico Mario Canuti e un’altra testa in marmo, anch’essa di probabile epoca romana). A sua volta, la Pinacoteca – sede espositiva facente parte delle Gallerie Estensi – le ha proposte in deposito esterno al Comune, per mancanza di adeguati spazi nel percorso espositivo della Pinacoteca stessa. La convenzione, approvata nel 2019 con una durata di dieci anni rinnovabili, "ha dato vita a un percorso articolato, che è passato per la soprintendenza, per l’Opificio delle Pietre Dure e per il Covid – spiega l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – è una grande soddisfazione vedersi concluso questo iter: ringraziamo la famiglia Veronesi e l’avvocato Ugo, uomo ecclettico, forte assertore della libertà e studioso di storia. Oggi il suo ricordo è più vivo che mai". "L’idea dell’avvocato era di lasciare le opere alla città – aggiunge Toffanello – il lascito specificava di doverli esporre al pubblico: con questo accordo, la Pinacoteca adempie ai desideri del donatore". "Il pubblico sta già gradendo le opere esposte – chiosa Tiziana Giuberti, responsabile unità operativa arte moderna – all’avvocato Veronesi avrebbe fatto piacere".