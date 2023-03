Tre paesi e il giallo dei cattivi odori E c’è chi porta la maschera antigas

di Mario Bovenzi

Ci sono tutti gli ingredienti di un giallo che volge alle ultime pagine. La soluzione pare lì, a portata di mano. Ma i giorni, gli anni passano. Il colpevole o i colpevoli non si trovano. I residenti di Brazzolo e Ambrogio, frazioni di Copparo, non hanno dubbi. Sanno chi è stato. Dice Andrea Ossi, titolare del bar trattoria Ossi: "In pochi chilometri quadrati sono concentrate attività dal forte impatto, da lì arrivano quegli odori che la sera ammorbano l’aria". Là nella campagna c’è l’allevamento di polli con 600mila galline, le stalle con i bovini (Jolanda), la centrale a biogas (Tresignana). Anche la discarica. I sindaci ci vanno cauti, ci sono i pareri dei tecnici, oltre ogni ragionevole dubbio. Dice il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni: "Il problema c’è, una commissione si è messa al lavoro per trovare una soluzione. Ma fino a prova contraria non possiamo accusare le attività, Arpae non ha mai intercettato forme d’inquinamento". Ancora. Il primo cittadino di Jolanda Paolo Pezzolato: "Da quando sono stato eletto c’è sul tavolo la questione dei cattivi odori. Ma Arpae non ha mai rilevato nulla". Prosegue con convinzione: "La discarica non c’entra, non ha più umido da 5 anni. Il bestiame viene allevato con tecniche innovative". Anche mucche e vitelli vanno assolti. Il sindaco di Tresignana Laura Perelli si è battuta per trovare la soluzione. "Per l’allevamento dei polli – scrive – abbiamo sempre fatto tutto quanto in nostro potere. Ora ho anche interessato le forze dell’ordine". Tecnici, sopralluoghi, divise. Ma la soluzione non arriva, il mistero si infittisce. "Dobbiamo fare sintesi", ammonisce Pagnoni. Tradotto, un colpevole ci deve essere dei cattivi odori che – come la nebbia – salgono verso sera. Ne sa qualcosa Giorgio Brunaldi, 78 anni, ex autista di Acft. Racconta: "L’aria diventa irrespirabile, d’estate ci barrichiamo in casa. Io sono svenuto tre volte, una nell’orto, l’altra davanti alla porta di casa". Vive ad Ambrogio, ha la maschera antigas che tiene appesa vicino alla scala. Come cambia il vento se la ’cala’ sul viso. C’è un comitato, si chiama ’Per vivere meglio’. Al timone Massimo Passarelli. "A volte hai la sensazione che ti manchi il respiro", afferma. Un altro indizio, un tassello di un mistero ancora senza colpevole.