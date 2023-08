Tre scantinati devastati da un rogo

Tre scantinati coinvolti in un incendio divampato ieri pomeriggio in Via Patuzza a San Biagio. Due fabbricati sono andati praticamente distrutti. Un terzo invece è stato lambito in parte dal fuoco, che l’ha comunque danneggiato. All’ interno, dove era custodito materiale soprattutto legnoso, tutto è andato in fumo. Nessun ferito. Pare escluso il dolo, mentre regge l’ipotesi del corto circuito elettrico.