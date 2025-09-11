Tre serate per ’gustare’ Siena

Ferrara si definisce dietro molti aspetti, ideologie o usanze tipiche della stessa città, che di fatto segnano la sua presenza sulla mappa e la rendono unica. Una di queste è la storia quasi millenaria del Palio, arricchito dalle sue contrade tutt’oggi popolate da centinaia di appassionati. Una peculiarità distintiva per ogni ferrarese che però condivide con altri comuni, come ad esempio gli abitanti della città di Asti o Siena. Proprio con la località toscana le collaborazioni da parte del Palio di Ferrara non sono mai mancate e anche quest’anno non sarà da meno.

Dal domani fino 14 settembre, infatti, la Contrada di San Giorgio ha organizzato ’Sapori Senesi’, un trittico di cene a base di specialità senesi, gentilmente offerte dalla Compagnia della Ghianda, festeggiando la quinta edizione dell’evento. "Questi momenti di convivialità – ha sottolineato l’assessore Angela Travagli – sono il cuore pulsante della contrada. Credo che nella condivisione del cibo, delle storie e delle tradizioni si può saldare nuovamente il legame tra contradaioli, permettendo di creare un senso di comunità non solo a una cerchia ristretta ma con l’intera città".

A partire dalle 19.30, nel cortile della Contrada in via Ravenna 52 si potranno gustare piatti della tradizione senese, come i pici al cinghiale, la trippa di Babbo Mario o il ricciarello bianco, accompagnati dal vino tipico. "Posso affermare che, con i qui presenti Andrea Saletti e Andrea Tornello, il capo contrada, questo sia un evento a cui teniamo tantissimo – ha affermato il presidente della Contrada di San Giorgio Roberto Brunetti – perché è iniziato tutto per gioco e ora è un appuntamento regolare. Oggi siamo partiti per prendere i prodotti a Siena e non vediamo l’ora di poterli assaporare tutti insieme".

Un momento di condivisione possibile grazie al supporto della fondazione Ente Palio e alla collaborazione con Avis, come anche spiegato dal presidente comunale Alessandro Cattabriga: "Avis è vicina a tutte le contrade, perché per noi essere presenti sul territorio è fondamentale. Siamo alla ricerca di nuovi donatori e questa collaborazione non è solo un fiore all’occhiello della nostra città, ma anche un’ottima occasione per coinvolgere la cittadinanza".

Riccardo Fattorini