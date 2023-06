Tre spaccate in una sola notte Rubata la cassa alla pasticceria

Sono tre le spaccate che nella notte tra venerdì e sabato sono andate a segno in pieno centro, ai danni di due negozi. Erano le 3.40 circa, quando raggiungendo la Pasticceria del Guercino per iniziare il lavoro, i titolari hanno trovato la saracinesca sollevata, la porta e la vetrata sfondata e il registratore di cassa aperto e sbrindellato. Fortunatamente i ladri non sono andati nel laboratorio ma sono comunque riusciti a portare via una cifra che va oltre al fondo cassa. A questo si aggiungono il danno considerevole alla vetrata e alla saracinesca, che i titolari dell’esercizio dovranno sobbarcarsi a causa di questa spiacevole visita. A dover fare i conti con i ladri, è anche il negozio Supernova in via Guercino. Anche in questo caso è stata sfondata la vetrata, i ladri sono entrati all’interno ma al momento non sembra ci sia stato furto di merce. Ladri che nella stessa notte hanno fatto visita anche all’attività di tatuaggi della vicina Viale Bulgarelli, riuscendo a spaccare la vetrina per entrare.